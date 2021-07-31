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وفيات كورونا بالمغرب ترتفع إلى 9785 حالة والإصابات تسجل 5ر623 ألف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 53 حالة وفاة و7529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية .

 

وافادت الصحة المغربية - في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء - بأن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9 آلاف و785 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 623 ألفا و528 حالة، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 561 ألفا و930 حالة، بعد شفاء 4522 حالة جديدة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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