شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا بالمغرب ترتفع إلى 9785 حالة والإصابات تسجل 5ر623 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 53 حالة وفاة و7529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وافادت الصحة المغربية - في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء - بأن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9 آلاف و785 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 623 ألفا و528 حالة، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 561 ألفا و930 حالة، بعد شفاء 4522 حالة جديدة.