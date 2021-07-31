شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن التونسية تضبط قيادى إخوانى حرض على العنف والاقتتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الأمن الوطني التونسية في منطقة المهدية بالاشتراك مع الحرس الوطني والجيش الوطني اليوم السبت من إيقاف القيادي الجهوي في حركة النهضة الإخوانية رضا رادية وذلك بعد نشره لفيديوهات "تحرض على العنف والاقتتال وتدعو للفتنة".

وفى وقت سابق، قالت وسائل إعلام تونسية، إن وحدة أمنية تابعة للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية القت القبض على النائب ماهر زيد من ائتلاف الكرامة حليف حركة النهضة الإخوانية.

جدير بالذكر، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بإخلاء سبيل ماهر زيد بعد التثبت من وضعيته القانونية تجاه حكم قضائي قضى بسجنه مدة عامين اثنين إلا أن ماهر زيد تولى استئنافه، ولم يتم الفصل في الطور الاستئنافي بعد .

من ناحية أخرى، أكد رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.