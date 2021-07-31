أفعال وسلوكيات خادشة.. ضبط مقيم تحرش بامرأة داخل مركبتها في القصيم (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة القصيم من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وهو يتحرش بامرأة وهي بداخل مركبتها بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء وتتنافى مع القيام الإسلامية والآداب العامة.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وهو يتحرّش بامرأة وهي داخل مركبتها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر.
وأضاف متحدث شرطة منطقة القصيم، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.
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