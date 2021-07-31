مراسلة الجزيرة القطرية تظهر من القاهرة لأول مرة منذ سنوات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت نشرة السادسة تناقش مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي، عندما قال المذيع عبد القادر عياض "تنضم إلينا من القاهرة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة".

ولم يتضح إذا كان ظهور مراسلة للقناة القطرية في القاهرة هو مقدمة لعودة مكتبها في القاهرة للعمل بشكل كلي أو جزئي، من عدمه.

وكانت الجزيرة قد أغلقت مكاتبها في القاهرة في أغسطس/آب من عام 2013.

من جانبها، نشرت أبو عاقلة صورتها من العاصمة المصرية على حسابها بموقع "تويتر" مع تعليق: "شيرين ابو عاقلة - الجزيرة – القاهرة".

فيما كتب المذيع بالقناة القطرية محمد كريشان على حسابه بـ"تويتر" قائلا: "ها هي "الجزيرة" تعود إلى مصر مع إطلالة شيرين أبو عاقلة من القاهرة".

وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة مؤخرا تحسنا كبيرا بعد سنوات من القطيعة بينهما، وذلك في ظل المصالحة التي جرت بعد توقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري، وأسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي قاطعت بسببها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر منتصف عام 2017.

وفي مايو/أيار الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي نقل له رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تضمت دعوة للسيسي لزيارة الدوحة.