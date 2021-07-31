وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الجزائري ويبحث معه ملف سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، جاء استقبال شكري لنظيره الجزائري لعمامرة، بهدف عقد جلسة مباحثات بقصر التحرير بالقاهرة.

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وأجرى الوزيران جلسة مباحثات مكثفة، شملت العديد من الملفات الثنائية المشتركة، إلى جانب ملف سد النهضة، فضلا عن التطورات في كل من تونس وليبيا.

ويشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد بعث، أمس الجمعة، برسالة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك عبر رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري، والذي وصل العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس، في زيارة رسمية استغرقت يومين.

وأكدت الوكالة السودانية للأنباء أن لعمامرة يحمل رسالة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، فيما يجري وزير الخارجية الجزائري لقاءات مع البرهان وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، ونظيرته مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، وذلك خلال زيارته التي استهلها برسالة تبون.

وأوضحت الوكالة السودانية للأنباء أنه وزيرة الخارجية السودانية كانت في استقبال رمطان لعمامرة في مطار الخرطوم، وعدد من المسؤولين السودانيين الآخرين.

© Sputnik . mohamed hmedah وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري

ويشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، يقوم بتحركات جديدة في القارة السمراء بدأت بزيارة العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وأعلن لعمامرة، أول أمس الخميس، خلال زيارة رسمية، أنه بحث مع الجانب الإثيوبي، افتتاح خط جوي مباشر بين أديس أبابا والجزائر العاصمة. وتضمنت الزيارة إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بحث ملف سد النهضة، وبحسب خبراء من البلدين يمكن أن تلعب الجزائر دورا إيجابيا في الملف.