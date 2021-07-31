شكرا لقرائتكم خبر عن القوات التونسية تضبط نائبا من ائتلاف الكرامة حليف حركة النهضة الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تونسية، إن وحدة أمنية تابعة للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية القت القبض على النائب ماهر زيد من ائتلاف الكرامة حليف حركة النهضة الإخوانية.

جدير بالذكر، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بإخلاء سبيل ماهر زيد بعد التثبت من وضعيته القانونية تجاه حكم قضائي قضى بسجنه مدة عامين اثنين إلا أن ماهر زيد تولى استئنافه، ولم يتم الفصل في الطور الاستئنافي بعد .

من ناحية أخرى، أكد رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

وأشاد سعيد خلال استقباله لمحمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وعضوي الجمعية منى سعيد والسيد هشام الرباعي، في قصر قرطاج، بوطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

ودعا الرئيس التونسي، وفق بيان للرئاسة التونسية، الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر التقليل قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول، بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.