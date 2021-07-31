شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر لرئيس مجلس الانتقالي السوداني: مستعدون للمساهمة في حلول سلمية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، اليوم السبت، مشيرا إلى أنه سلمه رسالة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وقال رمطان لعمامرة عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم: "تشرفت اليوم بلقاء السيد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية الشقيقة، حيث سلمته رسالة من أخيه السيد الرئيس تبون وأكدت له عزمنا على مواصلة الجهود لتعزيز علاقات الأخوة والتضامن وكذا استعدادنا للمساهمة في ترقية حلول سلمية للأزمات في المنطقة".



وزير خارجية الجزائر عبر تويتر

ومن المقرر أن يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم السبت، رمطان لعمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.



وزير خارجية الجزائر ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني