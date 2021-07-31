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حقيقة إغلاق مركز اللقاح في معهد التدريب الصناعي بالأحساء

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت مصادر مطلعة، وفقا لـ”الإخبارية”، ما يتم تداوله حول إغلاق مركز اللقاح في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ، موضحة أنه لا صحة لإغلاق مركز اللقاح في معهد التدريب الصناعي.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح في المملكة والتي تجاوزت 26 مليونًا و745 ألفًا و138 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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