شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إغلاق مركز اللقاح في معهد التدريب الصناعي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت مصادر مطلعة، وفقا لـ”الإخبارية”، ما يتم تداوله حول إغلاق مركز اللقاح في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، موضحة أنه لا صحة لإغلاق مركز اللقاح في معهد التدريب الصناعي.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 26 مليونًا و745 ألفًا و138 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.