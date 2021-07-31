«شرطة القصيم»: القبض على  مواطن سرق 5 مركبات وأجهزة تكييف 

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (5) مركبات (تمت استعادتها)، وأجهزة تكييف من منازل بعد تكسير الأبواب، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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