شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم (السبت)، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة “مفخخة” باتجاه مدينة خميس مشيط. وأشار “التحالف” إلى أن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها.

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