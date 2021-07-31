مصر تعلن موعد طرح لقاح "فاكسيرا سينوفاك" المُصنع محليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن طرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج المصري للقاح فيروس كورونا "فاكسيرا سينوفاك"، منتصف شهر أغسطس/آب.



وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية، السبت، إن موعد طرح أول 10 ملايين جرعة من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" المحلي الصنع، خلال منتصف شهر أغسطس/آب، على أن يتم توزيعه على أكثر من 500 مركز على مستوى القطر المصري.

وأضافت أنه سيتم استقبال جرعات من لقاحي "فايزر وجونسون أند جونسون" خلال الفترة المقبلة، لأغراض السفر من خلال الـ126 مكتبا حكوميا، وهي المكاتب التي تم تفعيل العمل بهم، من أجل استخراج الشهادات الموثقة لتلقي اللقاح.

وأوضحت أن تلك الشهادات موثقة ومؤمنة، فهي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، مشيرة إلى أن تلقي لقاحي "فايزر وجونسون أند جونسون"، من أجل السفر سيكون خلال 72 ساعة فقط، من التسجيل على الموقع.

وكشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، أن بلادها شهدت أكبر انخفاض في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الفترة الماضية، حيث ناشدت المواطنين بوجوب التسجيل على موقع تلقي لقاح كورونا.

وشددت الوزيرة المصرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة، والابتعاد عن التجمعات، بهدف التصدي لوباء كورونا.

ونشرت وزارة الصحة المصرية بيانا أكدت من خلاله أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا معتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين.