11 قتيلاً جراء الأمطار الموسمية في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية اليوم "السبت" أن 11 شخصاً لقوا حتفهم في شرق البلاد بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة منازل وتسببت في انزلاقات للتربة ما رفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية إلى أكثر من 230 شخصا.



تساقطت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد، في ولاية البنغال الغربية (شرق) متسببة بدمار كبير.

وقال وزير إدارة الكوارث في البنغال الغربية جاويد خان إن أربعة أشخاص صعقوا بالكهرباء بعد أن غمرت الأمطار منازلهم في بلدة هوراه ومنطقة شمال 24 بارغاناس.

وأضاف أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما غمرت المياه منزلهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وفي ولاية جهارخاند المجاورة، غمرت المياه عشرات السيارات بعد هطول أمطار غزيرة لخمسة أيام.