شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث لجسمك إذا أهملت شرب الماء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قد يُهمل أو ينسى العديد من الناس شرب الماء خلال اليوم، فيحرمهم هذا من فوائد الماء العظيمة ويعرضهم لأضرار عديدة، ويُشكل الماء ما يقارب 70% من كتلة الجسم، كما أن فوائده للجسم لا تعد ولا تحصى، بالمقابل فإن إهمال شرب الماء يمكن أن يعود على الجسم بأضرار عديدة.



وفيما يلي أبرز الأضرار التي قد يسببها نقص الماء في جسم الإنسان..

آلام المفاصل

يشكل الماء حوالي 80% من تكوين الغضاريف في المفاصل، لذا قد يؤدي عدم شرب الماء على المدى البعيد إلى التقليل من قدرة المفاصل على تحمل كتلة الجسم والمعاناة من آلام فيها، وفق ما ذكر موقع «ويب طب».

التأثير على وظائف الدماغ

الماء مهم لبنية الدماغ والحبل الشوكي والأنسجة الدقيقة، كما أن له دور في إنتاج الناقلات العصبية والهرمونات في الجهاز العصبي، لذا قد يؤدي عدم أخذ كمية كافية من الماء إلى انخفاض القدرة على التفكير بطريقة سليمة ومنطقية.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم فإن الماء يخرج منه عن طريق التعرق لتبريده، لذا عندما تقل كمية الماء الداخلة للجسم، فإن كمية التعرق تقل وبالتالي تبقى درجة الحرارة مرتفعة.

مشكلات البشرة

إن عدم شرب الماء بشكل كافٍ يجعل الجلد عرضة لتكون التجاعيد المبكرة وحدوث مشكلات البشرة الأخرى.

الإمساك وحرقة المعدة

تؤدي قلة شرب الماء إلى حدوث الإمساك، وزيادة حامضية المعدة ما قد يتسبب بحرقة المعدة وتقرحات في أنسجتها.

مشكلات في الجهاز التنفسي

إن عدم شرب الماء يؤدي إلى تراكم المخاط ومسببات الحساسية في المجاري التنفسية، ما يزيد من الوضع سوءًا بالنسبة لمرضى الربو والتحسس.

مشكلات في الكلى والمسالك البولية

قد يؤدي عدم شرب الماء بكميات كافية لفترة طويلة إلى تكون حصى الكلى، كما قد يؤدي كذلك إلى حدوث التهاب في المسالك البولية، وربما حدوث فشل كلوي في النهاية.

التشنجات

يحافظ الماء على توازن الكهارل، مثل: الصوديوم، والبوتاسوم، التي تعمل على نقل الإشارات الكهربائية بين الخلايا، لذا قد يؤدي عدم شرب الماء ونقصانه في الجسم بشكل حاد إلى اختلال في توازن هذه الكهارل وحدوث تشنجات عضلية، وقد يؤدي ذلك أحيانًا إلى فقدان الوعي.

انخفاض ضغط الدم

قد يؤدي نقص الماء الشديد في الجسم إلى حدوث هبوط حاد في ضغط الدم، وبالتالي نقص كمية الأكسجين الواصلة لأنحاء الجسم.

ما هي كمية الماء الموصى بشربها يوميًا؟

لتجنب أضرار عدم شرب الماء يوصى بشرب 4-6 أكواب يومياً بشكل عام، لكن قد تختلف هذه الكمية في حالات معينة، مثل:

-التعرق بشكل كبير.

-الخروج بالطقس الحر.

-ممارسة الرياضة.

-المعاناة من أمراض معينة، مثل: أمراض الكلى، وأمراض الغدة الدرقية، وأمراض القلب، وأمراض الكبد.

-تناول أدوية تعمل على حبس السوائل، مثل: مضادات الالتهاب غير الستيرودية، والمسكنات الأفيونية، وبعض الأنواع من مضادات الاكتئاب.

نصائح تساعدك على الإكثار من شرب الماء

إليك أهم النصائح التي تشجعك على شرب الماء، والحصول على كفايتك منه خلال اليوم لتجنب أضرار عدم شرب الماء:

- حافظ على حمل زجاجة ماء معك أينما ذهبت، وأعد تعبئتها أكثر من مرة خلال اليوم.

- احمل معك زجاجة ماء مجمدة خلال اليوم في أيام الطقس الحار.

- حاول تعويد نفسك على شراء الماء بدلًا من المشروبات السكرية.

- ابدأ بشرب الماء قبل الطعام وخلال الوجبات، قد يساعد هذا أيضًا على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

- أضف شرائح الليمون للماء لتحسين المذاق وزيادة رغبتك في شربه.