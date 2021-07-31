قناة عبرية: إيران توسع نشاطها البحري.. تعليقا على استهداف سفينة إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم السبت، عن مصدر استخباراتي إسرائيلي، أن إيران تقوم بالرد الفوري على الإجراءات الإسرائيلية ضد حلفائها وعلى الأرض، حيث ترغب السلطات الإيرانية في توسيع نشاطاتها البحرية حول العالم.

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وكانت مصادر مطلعة قد صرحت لشبكة إيرانية بأن استهداف السفينة "ميرسر ستريت" الإسرائيلية، الذي تم في بحر العرب قبالة السواحل العمانية، أمس الجمعة، جاء ردا على مهاجمة مطار سوري.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان المصدر الاستخباراتي أن إيران هي التي قامت باستهداف السفينة الإسرائيلية، أمس، زاعما أن إيران هاجمت عن طريق البحر، بدعوى محاولة الرد على الأحداث البحرية، أيضا، والمنسوبة لإسرائيل.

وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في بحر عمان.

وعلقت سلطنة عمان على حادث الهجوم على السفينة، ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول في مركز الأمن البحري قوله، إن "مركز الأمن البحري بالسلطنة تلقى معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى ميرسر ستريت لحادث".

وأضاف أن "البحرية السلطانية العمانية قامت بتسيير سفينة إلى مكان الهجوم، كما أكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، وأنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة".

وأكد على حرص السلطنة الدائم لتسخير جميع الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، والقيام بكل ما من شأنه سلامة الملاحة في البحر الإقليمي العماني.

وكانت سفينة شحن إسرائيلية قد تعرضت، أمس الجمعة، لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عمان، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل لم تسمهم إن "طائرة إيرانية مفخخة (مسيرة) من دون طيار استهدفت السفينة قرب سلطنة عمان".