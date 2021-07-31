التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان للتحالف أن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".

​وأكد التحالف العربي في بيانه أن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها.

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.