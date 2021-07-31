الإعلام الأمني بالعراق: ضبط 7 إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجيستي بكركوك

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال البيان إن قوات الأمن نجحت في إلقاء القبض على 7 إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي بكركوك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الأمن العراقية أنها شرعت في عمليات واسعة لبسط الأمن والاستقرار في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، أسفر عنها اعتقال 4 مطلوبين وضبط كميات من الأسلحة ومخازن العتاد.

وتشهد البصرة بشكل مستمر نزاعات عشائرية مسلحة وأصبحت مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.