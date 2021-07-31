الرئيس العراقي ورئيس الورزاء يؤكدان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI

وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان لها، أن "صالح استقبل الكاظمي وبحثا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، كما أطلع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية.

وبحسب البيان، فإن "صالح أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض في هذا الصدد"، مشيرا إلى ضرورة تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد.

وأكد الطرفان على أهمية "حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش التي تسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".

وشدد كل من صالح والكاظمي على أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع توفير كافة مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها.