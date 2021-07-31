شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: حرائق الغابات كارثة حقيقية تجتاح البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتورة منال عبدالصمد، في بيان اليوم، أن كارثة بيئية حقيقية تجتاح لبنان مهددة ثروته الخضراء، بعدما التهمت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات والأحراج في مناطق عدة في عكار، وأدت الى خسائر كبيرة لا تعوض في الأرواح والممتلكات.وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

وشددت عبد الصمد على أن لبنان لا يزال في عين عاصفة حرائق مالية واقتصادية متتالية، واليوم حرائق بيئية، علينا الحد من مخاطرها بكل الإمكانات المتاحة، تفاديا لاندلاع حرائق مماثلة"، لافتة إلى أن "انحسارها لا يعني عدم تجددها أو اندلاعها في مناطق أخرى.

ودعت إلى تضافر الجهود لقياس مخاطر تلك الكارثة البيئية والإنسانية وإدارتها والتي تتجدد سنويا، وإلى تكثيف حملات التوعية وتسليط الضوء على الإرشادات الوقائية للمديرية العامة للدفاع المدني، والتشديد على أهمية التزامها والتحلي بالمسؤولية والمواطنية، لتجنب حرائق أخرى في مناطق أخرى.