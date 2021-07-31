شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية سنار السودانية تعلن حالة الاستنفار القصوى بسبب ارتفاع منسوب النيل الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن والي ولاية سنار فى السودان، الماحى محمد سليمان، حالة الاستنفار القصوى بسبب ارتفاع مناسيب النيل الأزرق في معظم الأحباس بالولاية.

وقال الوالي إن حكومته ولجنة أمنها ستظل في حالة انعقاد دائم تحوطاً لأي طارئ، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ودعا لدى وقفه على مناطق الهشاشة بالجسر الواقي لمدينة سنجة، المواطنين القاطنين على النيل بأخذ الحيطة والحذر بسبب المعلومات الواردة عن ارتفاع مناسيب النيل الأزرق وهطول امطار غزيرة في أعالي الهضبة الإثيوبية تحسباً للفيضان.

وقال، إن حكومته وجهت بمضاعفة العمل في كل من كبري المالية وسقاي حريري وجنينة الحكومة بعد ارتفاع منسوب المياه حتى لا ترتد إلى داخل مدينة سنجة عبر مجاري التصريف.

كما وقفت حكومة الولاية على انقطاع الطريق القومي الخرطوم - الدمازين عند منطقة خور القعرة جنوب مدينة أبو حجار، ووعدت الشركة المنفذة للكبري بإكمال العمل في فترة وجيزة.

وأشار الوالي إلى أن العمل يتم الآن في ردمية مؤقتة لعبور المواطنين ، كما وقف الوالي كذلك على خطر الهدام الذي يهدد بيارة مشروع الرماش الزراعي.