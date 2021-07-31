شكرا لقرائتكم خبر عن من الأحد إلى الخميس.. «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار وبرد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، بدءاً من يوم غد الأحد وحتى يوم الخميس المقبل- بمشيئة الله-.
وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تصاحب هذه الحالة زخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة ، قد تصل إلى 55كم/ س، و تؤدي إلى إثارة الغبار.
وأضاف المركز أنه قد تؤدي هذه الحالة إلى جريان السيول على مناطق عسير وتشمل :( ابها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب، الحرجة، رساة عبيدة، بيشة، الربك(.
وفى منطقة جازان لتضم محافظات :(بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا ، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو(، ونجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب(.والباحة ، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق(..
وفى منطقة مكة المكرمة : (الطائف، ميسان، اضم، العرضيات(.
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