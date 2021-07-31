مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة فيسبوك يعلن عن دخول شركته عالم التقنيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة فيسبوك عن دخول شركته عالم التقنيات عبر نظارة ذكية فريدة في نوعها.



وحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، تستعد شركة فيسبوك لطرح نظارة ذكية تتعاون في صنعها مع "ري بان" الشهيرة.

وفي تصريحات أدلى بها زوكربرج، أكد على أن النظارة قادمة بعدد متميز من القدرات، تعكس للأذهان النظارات المتطورة الشهيرة التي كانت تظهر بها شخصية "توني ستارك" الخيالية من عالم أفلام "مارفل" السينمائي.

ولم يحدد رئيس فيسبوك موعدا للكشف عن النظارات، كما لم يلتزم بإطار زمني محدد يمكن توقع طرحها خلاله، فقط بالمستقبل.

وفي غياب أي معلومات عن تلك النظارات أوضح "ذا فيرج" أنه من المتوقع طرحها بقدرات مشابهة لقدرات نظارات "سناب سبيكتاكلس" و "أمازون فريمز".

وتخطط شركة فيسبوك لدفع مليار دولار حتى عام 2022 للمستخدمين الذين يصنعون محتوى على شبكاتها الاجتماعية على فيسبوك وأنستقرام.

وكتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة على فيسبوك: نريد بناء أفضل المنصات لملايين المبدعين لكسب لقمة العيش، لذلك نحن بصدد إنشاء برامج جديدة باستثمار أكثر من مليار دولار لمكافأة صانعي المحتوى على Facebook وInstagram حتى عام 2022".

ووفق قناة سي إن بي سي، إنها إحدى الطرق التي تأمل فيسبوك في جذب المؤثرين إليها لإنشاء محتوى لمنصاتها، لأنها تتنافس مع المنصات الأخرى مثل تيك توك.

وأضاف زوكربيرج: "الاستثمار في صناع المحتوى ليس جديدًا بالنسبة إلينا، لكنني متحمس لتوسيع هذا العمل بمرور الوقت".

وكجزء من هذه المبادرة، تخطط فيسبوك لطرح برامج مكافآت جديدة من الآن وحتى نهاية العام، والتي ستدفع للمبدعين مقابل تحقيق إنجازات محددة.

من بين برامج المكافآت القادمة برنامج Reels Summer Bonus، الذي سيتم إطلاقه في الأسابيع المقبلة وسيدفع بصناع المحتوى بالولايات المتحدة الذين ينشئون محتوى Reels على أنستقرام.

الـReels هي ميزة فيديو أطلقتها أنستقرام في عام 2020 للتنافس مع تطبيق تيك توك.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، أطلقت شركة فيسبوك مبادرات جديدة لدفع الأموال للمبدعين كاستراتيجية لجذب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرًا إلى منصات الشركة.

وفي يونيو الماضي على سبيل المثال، أعلنت الشركة أنها لن تقتطع جزءًا من الإيرادات التي يجنيها صناع المحتوى للأحداث المدفوعة عبر الإنترنت حتى عام 2023 على الأقل.