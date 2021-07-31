"تويتر" تحارب التمييز العنصري على منصتها بمكافآت مالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قررت شبكة "تويتر" منح مكافآت مالية للمستخدمين والباحثين الذين يكتشفون مكامن تحيز محتملة مثل التمييز الجنسي أو العنصري على منصتها.



وهذه المسابقة جوائز ها قد تصل قيمتها إلى 3500 دولار.

والفكرة مستنسخة من مسابقات تقدمها بعض المواقع الإلكترونية لاكتشاف ثغرات في أمن المعلوماتية، وفق ما أوضح المسؤولان في الشبكة رومان تشودري وجوتا ويليامز في رسالة.

وقال المسؤولان "من الصعب العثور على مكامن تحيز في نماذج التعلم الآلي، وأحيانا تجد الشركات أنها انتهكت الأخلاقيات عن غير قصد بعد استخدام" هذه النماذج، و"نريد أن يتغير ذلك".

في النموذج المطور لاكتشاف الثغرات الأمنية، ساعد الباحثون وقراصنة المعلوماتية على حد سواء مديري أمن تكنولوجيا المعلومات على "إنشاء أفضل الممارسات لتحديد وإدارة الثغرات الأمنية من أجل حماية الجمهور"، بحسب رومان تشودري وجوتا ويليامز.

وأضاف المسؤولان في تويتر "نريد تطوير مجتمع مشابه" لاكتشاف تحيزات الخوارزميات.

وكانت تويتر قدمت في أبريل/نيسان عملها الجاري لجعل الخوارزميات التي تعمل خلف كواليس المنصة أكثر مراعاة للأخلاقيات، وهي طريقة للرد على الانتقادات بشأن المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.

وقد تخلت الشبكة الاجتماعية بعد بضعة أسابيع عن خوارزمية للصور بعد أن اكتشفت أنها كانت متحيزة قليلاً لصالح الأشخاص البيض.