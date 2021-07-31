شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 8 عادات يومية تضر بصحة الإنسان.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

يمارس الناس مجموعة من العادات الحياتية الخاطئة وهم لايدرون خطورتها على صحتهم العامة كلبس السراويل " الجينز" الضيقة والإفراط في تناول العصائر الطازجة ومنع العطس والإفراط في استخدام الهاتف المتحرك قبل النوم مباشرة وغيرها.



و نشر موقع ( برايت سايد ) الأمريكي تقريراً تحدث فيه عن العادات اليومية التي من شأنها أن تضر بالصحة وفق صحيفة الأهرام.

وعدد التقرير مجموعة من العادات التي يظنها البعض عادية، ولكنها تضر بصحة الإنسان ومنها:

منع العطس

يلجأ البعض إلى الامتناع عن العطس خوفاً من الإحراج أمام الناس، فيقومون بكتم العطس، ولكن هذه العادة تضر بالأوعية الدموية في الرأس وتؤثر حتى على السمع ـ فعند كتم العطس يزداد الضغط على الجمجمة ويحدث تعطيل لتدفق الدماء إلى المخ، كما يؤثر ذلك على الأوعية الدموية الدماغية مما قد يتسبب في حدوث صداع، وتلف بالأوعية الدموية والأنسجة العصبية.

استخدام العطور

يؤدي استعمال العطور غير الطبيعية بمرور الوقت إلى تراكم المواد الكيميائية على الجلد التي تسبب تهيج الجلد والعين والحلق وحتى الدوار والغثيان.

حيث إن غالبًا ما تستخدم المواد الاصطناعية في صناعة العطور، حيث يمكنها إنتاج روائح أقوى وهي أيضا أرخص من الزيوت الطبيعية.

لذلك من الأفضل استبدال العطور بالزيوت الطبيعية أو وضعها فقط في غرفة جيدة التهوية.

استخدام الهاتف الذكي قبل النوم

يصدر عن الهواتف الذكية إضاءة تؤثر علي إنتاج هرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم واليقظة ليلاً، ويمكن أن يؤدي انخفاض الميلاتونين إلى عدة مشكلات صحية منها الاكتئاب والسرطان والسمنة وأمراض القلب والجهاز المناعي الهش، وبالتالي فإن عدم استخدام الهواتف الذكية قبل النوم مباشرة هو خيار معقول لتحسين صحتك.

تخزين الطعام في عبوات بلاستيكية

تحتوي العديد من عبوات حفظ الطعام البلاستيكية على مواد كيميائية صناعية، مثل الفثالات والبيفينول، التي تساعد في الحفاظ مرونة تلك العبوات.

فإذا تم الاحتفاظ بالأطعمة داخل تلك العبوات البلاستيكية لفترة طويلة ، يمكن أن تتسرب هذه المواد إلى الطعام ، وفي حالة استخدام تلك العبوات لفظ السوائل فيمكن أن يكون لشربها تأثير على نظام الغدد الصماء.

لذلك من الأفضل تخزين الطعام في حاويات مصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو مادة السيراميك، كما يجب الإطلاع على المعلومات المدونة على كل عبوة حيث توضح ما يمكن حفظه في تلك العبوات.

فرشاة الأسنان

لطالما أوصى أطباء الأسنان بضرورة تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد 30 دقيقة على الأقل من تناول الطعام إذا كان ذلك ممكنًا، حيث أن الطعام والشراب يؤثران - خاصة تلك عالية الحموضة - على مادة مينا الأسنان وكذلك الطبقة التي تحتها - العاج، وعندما تستخدم فرشاة الأسنان بعد تنال الطعام مباشرةً تدفع حركة فرشاة أسنانك الحمض أعمق وأقرب إلى العاج، مما قد يؤدي إلى حساسية شديدة وتلف المينا.

استخدام الصابون المضاد للبكتيريا بشكل متكرر

يعيش عدد كبير من البكتيريا المفيدة على سطح بشرتنا، وتلعب دورًا كبيراً في حماية أجسامنا، فإذا استخدمنا الصابون المضاد للبكتيريا كثيرًا، فسينتهي بنا الأمر بتعقيم أيدينا، ولكن مع القضاء أيضا علي تلك النافعة لنا، وهذا بدوره يخلق فرصًا للبكتيريا الضارة لدخول أجسامنا، لذلك يوصي أطباء الجلد باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا للجروح والخدوش والجروح، وعدم استخدامه لغسل يديك أكثر من مرتين في الأسبوع.

الجينز الضيّق

يرى البعض في ارتداء بنطالاً مصنوع من قماش الجينز هو أمر عملي، ولكن حسب التقرير ، فان ارتداء بنطال جينز ضيق، قد يؤدي إلى حالة من عدم الشعور بالراحة، حيث انه يضغط علي جهازك الهضمي، كان أن التصاق تلك الملابس بالقدم والفخذين، ومنع تسرب الهواء اليهما قد يسبب إليك الرغبة في الحكة وتشعر بوغز في قدميك.

شرب العصائر الطازجة

يعتبر شرب عصائر الفاكهة الطازج مفيد لك فقط لو كان بكميات صغيرة.

ففي بعض الحاللات المرضية، يمكن أن تسبب العصائر ضررًا خطيرًا لجسمك، فعلى سبيل المثال، لا ينصح بعصير العنب لمن يعانون من زيادة الوزن أو مرضى السكري، علاوة على ذلك، فإن العصائر من مسببات الحساسية القوية.

لذا يجب أن تكون حريصًا في إعطائها للأطفال، حيث أنه يمكن إعطائهم كميات صغيرة فقط، وإذا أمكن، استشر الطبيب.