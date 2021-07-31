مقتل قائد كبير في الجيش اليمني بمواجهات مع "أنصار الله" جنوبي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن معارك عنيفة دارت بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في جبهة مُراد جنوبي مأرب، إثر محاولة تقدم للجماعة صوب مواقع عسكرية.

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، بينهم رئيس أركان اللواء 143 مشاة في الجيش اليمني العميد عباد أحمد الحليسي المرادي، وعدد من مرافقيه، فيما أصيب العشرات من الطرفين.

وأشار المصدر إلى استعادة الجيش اليمني وقبائل مُراد الموالية له، اليوم، مواقع جديدة من قبضة "أنصار الله" في مديرية رَحبة جنوبي مأرب.

ومنتصف الشهر الجاري، تمكنت قوات الجيش اليمني، من السيطرة على مركز مديرية رَحبة وواديي معين وبقثة ووادي مظراة ومواقع رحوم وعلفاء والأوشال جنوب مأرب إثر قتال عنيف مع جماعة الحوثيين، أسفر عن مقتل وإصابة 43 شخصا من الجانبين، وفق ما أفاد حينها مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك".