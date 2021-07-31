تونس تعلن عن أول إصابة بمرض الفطر الأسود

دبي - محمود عبدالرازق - وتم تسجيل الإصابة داخل المستشفى الجامعي سهلول في ولاية سوسة، بعد أن تم تأكيد وجوده داخل مواطنة خضعت لعملية جراحية هناك، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية.

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وصرح الطبيب المشرف على العملية، رمزي المعتمري، أن المواطنة خضعت لعملية استئصال الأنسجة المتعفنة على مستوى الأنف.

وتابع المعتمري موضحا أن مرض الفطر الأسود تشكل لدى المريضة بصورة مثالية بسبب معاناتها من نقص في المناعة نتيجة إصابتها بداء السكري وقصور كلوي.

وعن آخر تطورات الحالة الصحية للمريضة، أكد الطبيب رمزي المعتمري أن حالتها مستقرة.

ويؤثر "الفطر الأسود" بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما أنه يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

وتعتمد أعراض "الفطر الأسود" على مكان نموه في الجسم، ولكن يمكن أن تشمل: تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد والآفات السوداء في الفم.