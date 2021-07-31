السعودية... أماكن لا يمكنك دخولها دون تحصين بدءا من الغد... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحددت قناة "الإخبارية" الحكومية، في فيديو توضيحي، الأماكن التي سيكون بإمكان المحصنين دخولها دون غيرهم، وبينها أي منشأة حكومية أو خاصة ووسائل النقل العام وأي منشأة تعليمة حكومية كانت أم خاصة.

كما سيتمكن المحصنون فقط من دخول أي أماكن تقام داخلها نشاطات رياضية كالنوادي وصالات اللياقة البدنية أو نشاطات ترفيهة أو أي مناسبة أو فعالية تجارية أو ثقافية.

يشار إلى أن التأكد من تلقي زوار تلك المنشآت اللقاح سيتم بواسطة تطبيق" توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة السعودية.

وفي الرابع من يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" سيكون شرطا لدخول جميع تلك المنشآت اعتبارا من مطلع أغسطس/آب المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 11 حالة وفاة.

وأمس الأول (الخميس)، قالت الوزارة إن ما يزيد عن 26 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من 587 مركز للتطعيم في جميع مناطق المملكة.