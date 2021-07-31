عمليات واسعة لنزع السلاح من أقصى جنوب العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قيادة عمليات البصرة شرعت بعمليات واسعة ضمن قاطع المسؤولية، وتمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة.

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وأضافت الخلية، أن القوات ضبطت خلال العمليات 10 بنادق كلاشنكوف ورشاشين متوسط (BKc) وبندقية (RBK) و3 قنابل يدوية (رمانات) وكميات من مخازن الأعتدة الخفيفة والمتوسطة.

ونوهت إلى أن العمليات نفذت من قبل قوات اللواء 36 الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية بالإضافة إلى أفواج الطوارئ شرطة محافظة لبصرة ولوكالات الأمنية والاستخبارية وقوة مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة.

ولفتت خلية الإعلام الأمني العراقي إلى أن عمليات التفتيش شملت القاطع الشمالي والجنوبي ومركز محافظة البصرة، وجاءت حسب معلومات استخبارية وتنسيق بين الأجهزة الأمنية.

وتشهد البصرة بشكل مستمر نزاعات عشائرية مسلحة وأصبحت مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.