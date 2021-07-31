الإطاحة بشبكة لتجارة الممنوعات في مدينة عراقية محاذية للأردن

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وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم:

"بعملية نوعية تضمنت ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لمفارز شعبة استخبارات الفرقة الخامسة (أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) مكنتها وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 19 ومفرزة من قسم شؤون المخدرات باختراق شبكة تضم خمسة تجار للمخدرات والإيقاع بهم في كمين محكم نصب لهم في قضاء الرطبة بالأنبار والقبض عليهم بالجرم المشهود".

وأكدت الخلية، تم ضبط بحوزة تجار المخدرات 10 أكياس من مادة الحشيشة، و12000 حبة مخدرة ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أنه تم تسليم تجار المخدرات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتضبط الأجهزة الأمنية العراقية، بشكل شبه يومي، أشخاصا يتاجرون بكميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة من مختلف أنواع المخدرات.