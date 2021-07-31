شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يقتل أحد أمراء "داعش" فى عملية أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهار مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم السبت، مقتل "أبو سعد السمين" أحد أمراء تنظيم "داعش" فى عملية أمنية شرقى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر فى بيان صحفى أن "السمين كان يشغل منصب ما يسمى أمير قاطع أبى ذر الغفارى بالقرب من بحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالى والذى كان يعد ذو تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الانتحاريين".

وأضاف: "تابعت استخبارات جهازنا حركة هذا الإرهابى لفترة من الزمن ووجهت له الضربة القاتلة بالوقت المناسب"، وتابع جهاز مكافحة الإرهاب: "لم نعلن تفاصيل هذه العملية الهامة فى وقت سابق لأسباب تتعلق بتأمين مصادر المعلومات وتحقيق النجاح الكامل فى هذا الواجب وما تلاه من الواجبات المنفذة".