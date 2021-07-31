شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: نأمل أن تزول الغيمة السوداء عن لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نجيب ميقاتى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، تحية للجيش في عيده، قائلا: "للجيش في عيده تحية وفاء وأمل، وفاء لكل التضحيات التي بذلها دفاعا عن لبنان وصونا لترابه وحماية لشعبه".

وأعرب ميقاتى عن أمله بأن تزول الغيمة السوداء عن لبنان، فيشعر اللبنانيون بالأمان في حماية جيشهم ورعايته، وأن يبقى الجيش، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، صامدا وشامخا كأرز الوطن، كل عيد وجيشنا بألف خير، وفق تعبيره.

وعلى صعيد متصل كان الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى قد تبادلا الآراء فى الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وذلك خلال لقائها لليوم الثالث على التوالى لمتابعة مسار تشكيل الحكومة الجديدة.