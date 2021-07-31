شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات الليبية: أكثر من 320 ألف مواطن فى آخر أيام التسجيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن أعداد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 320 ألفًا و636 مواطنا ليبيا، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو وحتى اليوم السبت، وهو الأخير من عملية التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي.
وذكرت المفوضية - وفقا لبوابة الوسط الليبية الإخبارية - أن إجمالي أعداد المسجلين بالمنظومة بلغ مليونين و660 ألفا و732 مواطنًا.
وكانت المفوضية قد نفت يوم السبت الماضي، وجود خلل في منظومة التسجيل الخاصة بالناخبين، موضحة أن هناك ضغطًا كبيرًا على مركز الاتصالات بالمفوضية نتيجة الاتصالات التي يتلقاها من آلاف المواطنين، تصل إلى 12 ألف مكالمة يوميًا.