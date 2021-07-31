شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات الليبية: أكثر من 320 ألف مواطن فى آخر أيام التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن أعداد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 320 ألفًا و636 مواطنا ليبيا، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو وحتى اليوم السبت، وهو الأخير من عملية التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي.