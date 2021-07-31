شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ضمن أسرع الدول في نشر شبكات 5G والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

جاءت الإمارات ضمن قائمة أسرع الدول في تبني ونشر شبكات الجيل الخامس الأمر الذي أتاح تطبيق أحدث المشاريع في العديد من القطاعات.



وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن دولة الإمارات من بين أسرع الدول في تبني ونشر شبكات الجيل الخامس الأمر الذي أتاح تطبيق أحدث المشاريع في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والخدمات اللوجستية.

وأضاف الزرعوني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن ما توفره شبكات الجيل الخامس من إمكانيات سيسرّع تبنّي التقنيات الممكّنة للمدن الذكية ومنها النقل الذكي والسيارات ذاتية القيادة ورحلات الطيران دون طيار.

كما سينتشر استخدام الطائرات دون طيار /الدرونز/ في عمليات نقل وتوصيل البضائع والطرود البريدية وستصبح العمليات الجراحية عن بعد أكثر رواجاً ما يرفع من نسبة الحفاظ على حياة السكان خصوصاً في الحالات الطارئة ..كما ستستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة وتطوير الخدمات الذكية الأمر الذي من شأنه رفع نسبة سعادة المجتمع الإماراتي.

وأوضح أن الهيئة تعد البيئة الخصبة المناسبة لتبني واستغلال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الزرعوني أن منظومة الخدمات الحكومية شهدت عدة تحولات خلال العقدين الماضيين في الفترة من 2003 إلى 2013 حيث تَعزَزَ استخدام الخدمات الإلكترونية في الدولة وبين عامي 2013 و2018 كان التركيز بشكل عام على تحقيق التميز في تقديم الخدمات من خلال إطلاق برامج القياس والمتابعة في بداية عام 2019 شهدت حكومة دولة الإمارات تحولاً نحو الخدمات الاستباقية وتقديم باقات خدمة متمحورة حول الإنسان بالإضافة لدعم الخدمات الرقمية وتعزيز الترابط والتكامل بين الجهات باستخدام بنية تحتية مستقبلية.

وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية تعد الممكن الرئيسي للخدمات الحكومية الرقمية والتي تسهل حياة الناس وتساعدهم على استكمال معاملاتهم وتسيير أمور حياتهم اليومية من خلال الأجهزة الذكية .

وأكد أن حكومة دولة الإمارات تنتهج نهجا متوازناً نحو تطوير منظومة خدمات حكومية متكاملة ومرنة لتكون الأفضل على مستوى العالم فقد تم في 2020 استحداث منصب رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات للإشراف على تطوير منظومة الخدمات الحكومية من خلال برامج تضع المتعامل واحتياجاته في المقدمة وتعزز من الكفاءة الحكومية.

كما قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025 مع مجموعة من السياسات التي تمهد لمستقبل الخدمات الحكومية وتدفع عجلة التحول الرقمي فيها. خلال العامين القادمين.

وأوضح أن الحكومة تهدف لأن تكون الدولة الأولى عالمياً في مؤشرات الخدمات الحكومية والوصول إلى نسبة 90% من رضا المتعاملين.

كما تهدف إلى الوصول إلى نسبة 100% بالنسبة للخدمات التي يمكن تقديمها في أي وقت ومن أي مكان ونسبة 100% بالنسبة للخدمات الرقمية والاستباقية التي تقدم قبل الطلب و90% من الخدمات ستكون موجودة عبر منصة رقمية حكومية موحدة و100% من الخدمات ستكون مصممة بالشراكة مع جميع فئات المجتمع.

أما فيما يخص مستهدفات الحكومة خلال الـ 5 أعوام القادمة فتهدف الحكومة إلى تحقيق تجربة حكومية موحدة وتطوير مهارات وقدرات موظفي الخدمات الحكومية بشكل كامل.

وعن أهم المحركات العالمية التي تشكل ملامح خدمات المستقبل قال إن هناك تحولا استراتيجيا مهما في موازين القوى العالمية له تأثير مباشر على منظومة الخدمات الحكومية حول العالم فمن المتوقع أن تساهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يعادل 16 تريليون دولار في عام 2030.