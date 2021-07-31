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عام دراسي مبكر في فلسطين لمواجهة تداعيات كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بصري صالح، للإذاعة الرسمية، إن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 16 أغسطس/ آب، لتعويض الطلبة عن الفجوات التي حدثت العام الماضي نتيجة انتشار فيروس ، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأكد صالح أن "العودة إلى المدارس ستكون واجهية كاملة"، أي تعود بالتعليم إلى ما قبل كورونا.

ولفت وكيل وزارة التعليم الفلسطينية إلى أن العام الدراسي سيقسم إلى 4 فصول بدلا من فصلين اثنين، بينهم استراحات قصيرة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بحملة لضمان تطعيم المعلمين والمعلمات بنسبة 100% قبل بداية العام الدراسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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