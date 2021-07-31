النيل يقترب من الفيضان في الخرطوم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "سودان تربيون" عن اللجنة بيانا قالت فيه، إنه من المتوقع ارتفاع مناسيب النيل بنحو 30 سنتيمترا خلال الساعات القادمة.

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وبحسب البيان فقد سجلت مناسيب النيل عند الخرطوم سجلت 15.72 متر، أي أقل بنحو 78 سنتمتر من منسوب الفيضان البالغ 16.50 متر، وحذر البيان من أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا بمتوسط 30 سنتيمتر، داعيا المواطنين على ضفاف نهر النيل في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.

وبلغت جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو/تموز الحالي بلغ حوالي 5 مليارات متر مكعب مقارنة ب 7.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020 "أقل بـ 2.8 مليار متر مكعب".

وبلغت جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو/تموز الحالي 4 مليارات متر مكعب مقارنة بـ 2.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020 "أكبر بـ 1.2 مليار متر مكعب"، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية 230 مليون متر مكعب.

وفي وقت سابق، وجهت إدارة الدفاع المدني بالسودان، المواطنين، يوم الخميس الماضي، بأخذ الحيطة والحذر بعد ارتفاع مناسيب الأنهار، والذي أدى إلى وفاة طالب وطالبة غرقا في العاصمة الخرطوم.

وأشارت الإدارة في بيانها إلى استمرار عمليات البحث عن جثتي الطالب والطالبة الذين لقيا مصرعهما غرقا بالنيل الأزرق قبالة بُري بعد أن جرفهم التيار إلى داخل النهر، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".

وقالت الإدارة، إن مناسيب النيل الأزرق ارتفعت في جميع المحطات نتيجة توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية. تشهد منطقة الفاو التابعة لولاية القضارف موجة سيول واسعة، أدت لهجر آلاف المواطنين مساكنهم التي غمرتها المياه.

ويشهد السودان فيضانات وسيول عاتية عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية، بحسب الصحيفة.