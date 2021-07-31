شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: خلافات عائلية وراء محاولة شاب الانتحار من أعلى كوبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشرطة العراقية بالديوانية، بيانا حول واقعة محاولة شاب عراقى الانتحار عبر القفز من على جسر جاء فيه: "نتيجة لسرعة الاستجابة من قبل السيطرة المركزية (عمليات الشرطة) تمكنت قوة من قسم شرطة النجدة بالاشتراك مع مفارز الدفاع المدني، فضلا عن عدد كبير من المنتسبين من إنقاذ مواطن من محاولة انتحار، عندما حاول رمى نفسه من أعلى مجسر أبى الفضل بسبب خلافات عائلية فى محاولة استمرت وقتا ليس بالقصير بذل فيه أبطال شرطة النجدة، جهدا مميزا أسفر عن إقناع المواطن وثنيه عن تنفيذ محاولة الانتحار".

ضجت المنصات الاجتماعية العراقية بفيديوهات وصور محاولة شاب عراقى الانتحار عبر القفز من على جسر عال فى مدينة الديوانية جنوبى العراق، وسط تجمهر حشود كبيرة من المواطنين بهدف ثنيه عن الإقدام على القفز، وبينهم والدته التى أجهشت بالبكاء متوسلة إياه أن لا ينهى حياته، بحسب "سكاى نيوز".

الموقف الصادم دفع مجموعة من المتواجدين والمارة فى المكان، إلى فرش قطع ضخمة بلاستيكية وبوسترات إعلانية كبيرة، أسفل الجسر، كى يسقط عليها فى حال قفزه من فوق.





حسب ما يقوله شاهد العيان قاسم الهلالى، "كنت متواجدا قرب المكان، وعندما رأيت التجمع الحاشد توجهت نحوه، حيث حاولنا جميعا وكنا بالمئات حض الشاب على التراجع وعدم الانتحار".





ونجحت فرق النجدة والدفاع المدنى المختصة التى وصلت لمكان التجمع، تمكنت من إنقاذ الشاب ومنعه من الانتحار عبر الاستعانة برافعات عملاقة، وسط تهليل الحاضرين تعبيرا عن الفرح بإنقاذ الشاب الذى حاول الانتحار.