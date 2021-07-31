شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النهضة يحملون قيادة الحركة مسؤولية التقصير فى مطالب الشعب التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجموعة من شباب حركة النهضة قياداتها إلى تحمل مسؤولية التقصير في مطالب الشعب التونسى، مع المطالبة بحل المكتب التنفيذي للحزب، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وقال مصدر بالمحكمة الإبتدائية تونس 2، إنه تمت إحالة 4 أعضاء فى حركة النهضة الإخوانية إلى قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بين هؤلاء عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمني إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء الأحد الموافق 25 يوليو، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر علي السلطة التشريعية فى البلاد، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة علي أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.