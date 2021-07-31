شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إنقاذ شاب حاول القفز من فوق جسر فى العراق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت المنصات الاجتماعية العراقية فيديوهات وصور محاولة شاب عراقي الانتحار عبر القفز من على جسر عال في مدينة الديوانية جنوبي العراق، وسط تجمهر حشود كبيرة من المواطنين بهدف ثنيه عن الإقدام على القفز، وبينهم والدته التي أجهشت بالبكاء متوسلة إياه أن لا ينهي حياته.

ووفقا لسكاي نيوز عربية فان الموقف الصادم دفع مجموعة من المتواجدين والمارة في المكان، إلى فرش قطع ضخمة بلاستيكية وبوسترات إعلانية كبيرة، أسفل الجسر، كي يسقط عليها في حال قفزه من فوق، حسب ما يقوله شاهد العيان قاسم الهلالي .

وأضاف: "كنت متواجدا قرب المكان، وعندما رأيت التجمع الحاشد توجهت نحوه، حيث حاولنا جميعا وكنا بالمئات حض الشاب على التراجع وعدم الانتحار".

لكن فرق النجدة والدفاع المدني المختصة التي وصلت لمكان التجمع، تمكنت من إنقاذ الشاب ومنعه من الانتحار عبر الاستعانة برافعات عملاقة، وسط تهليل الحاضرين تعبيرا عن الفرح بإنقاذ الشاب الذي حاول الانتحار.

وأصدرت شرطة الديوانية بيانا حول الواقعة جاء فيه: "نتيجة لسرعة الاستجابة من قبل السيطرة المركزية (عمليات الشرطة) تمكنت قوة من قسم شرطة النجدة بالاشتراك مع مفارز الدفاع المدني، فضلا عن عدد كبير من المنتسبين من إنقاذ مواطن من محاولة انتحار، عندما حاول رمي نفسه من أعلى مجسر أبي الفضل بسبب خلافات عائلية في محاولة استمرت وقتا ليس بالقصير بذل فيه أبطال شرطة النجدة، جهدا مميزا أسفر عن إقناع المواطن وثنيه عن تنفيذ محاولة الانتحار".







