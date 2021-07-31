استهداف خطى نقل للطاقة الكهربائية فى ديالى العراقية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (خانقين - كلار) في محافظة ديالى إلى عمل تخريبي تسبب بخروجه عن الخدمة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - "نواصل أعمال تنفيذ خطتنا من أجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل هذه الظروف، إلا إننا نتفاجئ بتعرض قدرات وإمكانات الوزارة إلى أعمال تخريبية".



وأشارت إلى تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (خانقين - كلار) إلى عمل إرهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر وسقوط أحد الأبراج، مضيفة أنه يتم العمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن للاستمرار بإمداد المواطنين بالطاقة الكهربائية.



من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول القضاء على إرهابى خطير في تلال حمرين ضمن محافظة ديالى.



وقال اللواء رسول ـ في بيان - "إنه وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تمكن جهاز مكافحة الإرهاب فى عملية نوعية من قتل الإرهابي المكنى "أبو سعد السمين" والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالى".



وأوضح أن الإرهابى كان يعد ذي تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين.