شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «التجارة» بشأن دخول المنشآت التجارية والاقتصادية غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين إنه بدءاً من الغد الأحد الموافق الأول من أغسطس لن يتمكن الشخص الغير المحصن من دخول المنشآت التجارية آياً كانت سواء الأسواق أو تموينات وغيرها أو مطاعم أو مقاهي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، أن التحصين سواء بجرعة أو بجرعتين شرط لدخول المنشآت التجارية ، أو متعافي ومثبت حالته في تطبيق “توكلنا”.

وأكد أنه يستثنى من ذلك من لديه عذر طبي، موضحاً أن الوزارة في كامل جاهزيتها لتطبيق هذا القرار.

ولفت إلى أن هناك جولات رقابية للتأكد من تطبيق قرار “التحصين” شرط لدخول المنشآت ويشمل ذلك أيضاً العاملين في تلك المنشآت التجارية والاقتصادية.