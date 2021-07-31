شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد اللحيدان يزور الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي: قام معالي رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان بزيارة قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة المجموعة الرابعة للدفاع الجوي بالمنطقة وقوة نجران وقوة جازان والوحدات التابعة لهما. والتقى الشيخ اللحيدان بأبطال الحد الجنوبي في النقاط القتالية المتقدمة وتقديم الدعم المعنوي لهم ورافق معاليه وفد من المحكمة العليا وفضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني .

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ خالد اللحيدان يزور الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.