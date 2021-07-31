شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من الغد..اشتراط «التحصين» لدخول مرافق ⁧‫وزارة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي:

أوضح نائب قائد قوات الدفاع الجوي ، قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي ، أنه اعتباراً من الأحد القادم سيكون “التحصين” شرطاً لدخول الموظفين والمراجعين لجميع مرافق وزارة الدفاع.

ونصح البلوي غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدأ دوام يوم الأحد القادم الموافق ١ أغسطس٢٠٢١ للحفاظ على صحة الجميع، حيث يشمل قرار التحصين كافة الراغبين في الدخول لجميع منشآت وزارة الدفاع، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت فيه وزارة الداخلية عن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداء من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م.

وتشهد مراكز اللقاح تزايد إقبال منسوبي وزارة الدفاع وذويهم وعائلاتهم للاستفادة من جرعات لقاح كورونا في ظل ما تعمل به الجهات الصحية من برامج منظمة لاستقبال الجميع من خلال المواعيد اليومية المحدد بها الوقت الزمني لكل موعد، فيما تمنح فرصة الدخول بلا مواعيد مسبقة لكبار السن ترحيباً وتقديراً لقدومهم، ضمن خطة عمل منظمة بين وزارتي الدفاع والصحة لضمان استفادة الجميع من جرعات اللقاح الأولى والثانية لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

يُشار إلى أنه قبل الدخول لمنشآت وزارة الدفاع يتم التأكد من الحالة الصحية للموظف أو الزائر من خلال تطبيق “توكلنا” والذي سيظهر بيانات حالة التحصين.