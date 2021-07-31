اخبار الخليج

واشنطن: لا نريد تصعيدا مع طهران في العراق ونرحب بمساعي إعادة العلاقات الطبيعية معها

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل بيان لمستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، تناول لقاء الأخير، اليوم السبت، مع السفير الأمريكي في البلاد، ماثيو تولر، أن "السفير الأمريكي أكد بأن بلاده ترحب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقة طبيعية مع إيران".

وأشار الأعرجي إلى أن "ليس هناك رغبة لدى واشنطن بالتصعيد مع إيران، خصوصا في العراق".

وتعرضت السفارة الأمريكية، الكائنة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، إلى هجمات مستمرة بصواريخ "كاتيوشا"، طيلة الشهور والسنوات الماضية، وما زالت أرتال قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، تُستهدف بتفجيرات عبوات ناسفة على طرق انسحابها من الأراضي العراقية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا