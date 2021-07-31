القبض على متهمين بالإرهاب وتفكيك عبوتين ناسفتين جنوبي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الخلية: "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابية، والخارجين على القانون، حيث تمكنت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، ودائرة أمن بغداد من إلقاء القبض على خمسة متهمين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد نصب كمائن محكمة في مناطق شمالي العاصمة".

وفي السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء (23) في فرقة المشاة السابعة عشرة من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية، في منطقة المناري جنوبي بغداد".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.