معركة بالأسلحة الرشاشة في العراق بسبب صحن أرز

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "البيان" نقلا عن وسائل إعلام عراقية أن اشتباكات بالأسلحة النارية اندلعت بين أبناء عشيرة واحدة في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، ويعتقد أنها خلفت قتيل وجرحى، حيث استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والرشاشة.

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وتحدثت صفحات اجتماعية عراقية عن هذا الاشتباك المسلح وأكدت أن سببه يعود إلى عدم تقديم صحن من الأرز لأحد الأشخاص الحاضرين ضمن مناسبة اجتماعية.

وفي وقت سابق، قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بهجوم إرهابي استهدف، أمس الجمعة، مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وقال إعلام المحافظة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن الهجوم الإرهابي وقع في ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 من بينهم عدد من العناصر الأمنية.

وجرى استنفار كامل القوات الأمنية وإطلاق عملية تمشيط واسعة للبحث عن المنفذين، بحسب البيان الذي لم يذكر طبيعة الهجوم.

وكان العراق قد أعلن أواخر 2017 الانتصار العسكري على تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) الذي احتل صيف 2014 مساحات واسعة شمالي وغربي البلاد.