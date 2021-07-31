شكرا لقرائتكم خبر عن "صحن أرز" يتسبب فى معركة بالأسلحة الرشاشة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العراق معركة مسلحة لسبب غريب، بعد أن تطور خلاف بسبب عدم تقديم صحن أرز فى إحدى المناسبات الاجتماعية، بحسب "سبوتنيك".

ونقلت صحيفة "البيان" نقلا عن وسائل إعلام عراقية أن اشتباكات بالأسلحة النارية اندلعت بين أبناء عشيرة واحدة فى قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، ويعتقد أنها خلفت قتيل وجرحى، حيث استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وتحدثت صفحات اجتماعية عراقية عن هذا الاشتباك المسلح وأكدت أن سببه يعود إلى عدم تقديم صحن من الأرز لأحد الأشخاص الحاضرين ضمن مناسبة اجتماعية.

وفى وقت سابق، قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بهجوم إرهابى استهدف، مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين، شمالى العراق.

وقال إعلام المحافظة فى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن الهجوم الإرهابى وقع فى ناحية يثرب جنوبى صلاح الدين، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 من بينهم عدد من العناصر الأمنية.

وجرى استنفار كامل القوات الأمنية وإطلاق عملية تمشيط واسعة للبحث عن المنفذين، بحسب البيان الذى لم يذكر طبيعة الهجوم.

وكان العراق قد أعلن أواخر 2017 الانتصار العسكرى على تنظيم "داعش" (المحظور فى روسيا) الذى احتل صيف 2014 مساحات واسعة شمالى وغربى البلاد.