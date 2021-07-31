19 قتيلا و23 جريحا حصيلة هجمات داعش فى العراق خلال يومين

القاهرة - سامية سيد - شنت عصابات تنظيم داعش الارهابية هجمات متفرقة على مناطق عديدة في العراق خلال 48 ساعة؛ ما أودى بحياة 19 شخصا وأصيب 23 آخرون.

وذكرت الوكالة الأنباء الوطنية العراقية اليوم أن تنظيم داعش شن هجوما على نقطة عسكرية قرب سيطرة حلوان شمال شرق بعقوبة؛ نتج عنه مقتل ثلاثة وجرح جندي وأربعة مدنيين، إضافة الى تدمير عجلة ارزاق.



كما هاجمت عناصر من تنظيم داعش فجر اليوم، أحد المنازل في منطقة العگبة شرقي قضاء هيت غربي الانبار، وقاموا بقتل رجل واثنين من أولاده، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.



وكانت عناصر من تنظيم داعش شنّوا هجوماً، مساء امس، على مجلس عزاء في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد جنوبي صلاح الدين أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 18 آخرين.



وتنتشر قوات الجيش العراقي بكثافة وتشرع بعملية تمشيط واسعة لتعقب خلايا داعش في الوديان.