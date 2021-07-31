إعلام تونسي: وضع القاضي البشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mariem Gdira
وأشارت الإذاعة إلى أن القرار نصّ على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلا عبر وسيلة اتصال مرخصة ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
وأوقف مجلس القضاء العدلي في تونس القاضي بشير العكرمي في 14 يوليو الجاري عن العمل وأحال ملفه للنيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب "بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".
وأدانت حركة النهضة، ما قالت إنه "توظيف إعلامي" في قضية الزعيمين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي اللذين وقع اغتيالهما في منزليهما في فبراير/ شباط، ويوليو 2013. وقالت الحركة، إن "مواصلة التوظيف الإعلامي والاستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافا، يعمق الإساءة الى المرفق القضائي والى مؤسسات الدولة عموما".