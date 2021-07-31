شكرا لقرائتكم خبر عن وضع القاضى التونسى بشير العكرمى وكيل الجمهورية السابق تحت الإقامة الجبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة الجمهورية التونسية أن السلطات التونسية وضعت القاضى التونسى بشير العكرمى وكيل الجمهورية السابق تحت الإقامة الجبرية لمدة 40 يوما.

جاء ذلك تنفيذا لقرار صدر عن وزير الداخلية المكلف بتاريخ 29 يوليوالجارى قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الاقامة الجبرية.

ونصّ قرار وزارة الداخلية التونسية على منع العكرمى من مغادرة مقر اقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل "ترخيص" ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.