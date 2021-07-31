جائحة كورونا تفجع الأسرة الإعلامية في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI

وأوضح السراجي أن الأسرة الإعلامية فجعت بوفاة الإعلاميين علي نصير، وعباس حميد من قناة الاتجاه الفضائية، والصحفي إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد، إثر مضاعفات كورونا ، منوها إلى أن هذه الحصيلة للوفيات الثلاث كانت خلال الشهر الجاري يوليو/تموز.

وتوفي الصحفي ربيع الوائلي، الذي يعمل في صحيفة "الرأي" الأسبوعية المستقلة، إثر مضاعفات فيروس كورونا، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم أمس الجمعة، أن العراق يواجه موجة وبائية أخطر من سابقاتها، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح.

وسجل العراق، يوم الخميس الماضي، أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة العراقية، فقد تم تسجيل 13259 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و603787 حالة منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 49 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 18533 وفاة.

كما أعلنت الوزارة أنه جرى تطعيم مليون و649452 شخصا حتى الآن.

وارتفعت أعداد الإصابات في العراق منذ عطلة عيد الأضحى التي عادة ما تشهد تجمعات عائلية يمكن من خلالها انتشار العدوى، لا سيما مع عدم إجراءات التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية للوقاية من المرض.