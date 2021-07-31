شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن ضبط 3 طائرات مسيرة فى مطار البصرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للجمارك بالعراق، اليوم السبت، ضبط 3 طائرات مسيرة في مطار البصرة الدولى، حسبما ذكرت السومرية نيوز.
وأكد إعلام الهيئة بيان، انه "تم ضبط 3 طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقى فى جمرك مطار البصرة الدولى، وأضاف البيان، انه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الجمارك رقم 23 لسنة1984المعدل".
يذكرأن، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في العراق، معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الأنبار، وفق الإجراءات القياسية.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه "بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة يفيد بوجود جسم غريب ضمن حي الرسالة شارع زوبع، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى المكان المقصود".
وأضاف البيان أنه "عند الوصول تم تفتيش المكان، وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة ناسفة محلية الصنع موضوعة حديثا على جانب الطريق تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية".